DJ Intel vence recurso para anular veredito de $2,2mM sobre infração de patentes

(DJ Bolsa)-- Um tribunal de recurso dos EUA decidiu a favor da Intel, anulando um veredito de infração de patentes de $2,2 mil milhões ganho pela VLSI Technology, que defendia que alguma da tecnologia presente nos processadores da Intel infringia as patentes da VLSI.

O Tribunal de Recursos dos EUA do Circuito Federal reiterou um veredito de um júri de que a Intel infringiu uma das patentes da VLSI e reverteu o veredito de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.