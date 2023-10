DJ Intel: Vendas caem no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- As receitas e os lucros da Intel caíram no trimestre mais recente, uma vez que as vendas fracas de computadores pessoais e de servidores reduziram a procura por chips.

Ainda assim, as vendas da fabricante de chips subiram no pós-mercado uma vez que os resultados e projeções da Intel superaram as expectativas dos analistas devido aos sinais de que está a começar a dar-se uma recuperação do mercado ...