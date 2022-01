DJ Investidor ativista Nelson Peltz compra participação na Unilever

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Trian Fund Management LP, o hedge fund ativista do investidor Nelson Peltz, adquiriu uma participação na Unilever PLC, de acordo com fontes próximas do processo, acrescentando pressão sobre a firma após a tentativa falhada de aquisição de uma unidade da GlaxoSmithKline PLC por $68 mil milhões.

