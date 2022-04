DJ Investidor do Deutsche Bank, Commerzbank vende EUR1,75 mil milhões de ações

(DJ Bolsa)-- Um investidores desconhecido vendeu participações num total de 1,75 mil milhões de euros ($1,90 mil milhões) nos bancos alemães Deutsche Bank AG e Commerzbank AG, levando as ações dos dois bancos a afundarem esta terça-feira.

Às 0814 TMG, as ações do Deutsche Bank caíam 10% para EUR10,70, enquanto as ações do par mais pequeno Commerzbank perdiam 9,1% para EUR6,37.