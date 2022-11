DJ Investigadores suecos encontram explosivos em local de explosão no Nord Stream

(DJ Bolsa)-- As autoridades suecas que investigam uma série de explosões que danificaram os gasodutos submarinos de gás natural no Mar Báltico disseram que encontraram vestígios de vários objetivos desconhecidos perto do local, uma potencial reviravolta na investigação internacional sobre quem foi responsável pelo que as autoridades chamam de sabotagem.

Suécia, Dinamarca e Alemanha estão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.