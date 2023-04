DJ Irão apreende petroleiro com destino aos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Forças navais do Irão apreenderam um petroleiro com destino ao Texas no Golfo de Omã, um gesto condenado pelos militares norte-americanos num momento de tensões elevadas entre Teerão e Washington.

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irão apreendeu o petroleiro quando este navegava em águas internacionais às 1305, hora local, disse o Comando Central das Forças Navais dos EUA. A Quinta ...