DJ Irão: Cientista nuclear de topo assassinado

(DJ Bolsa)-- Um dos principais cientistas nucleares do Irão foi assassinado na capital do país, segundo media semi-oficiais do Irão, devido ao aumento dos receios no país de que Israel vai usar as últimas semanas do mandato do Presidente dos EUA, Donald Trump, para conduzir operações secretas contra Teerão.

Mohsen Fakhrizadeh, considerado o pai do programa de enriquecimento nuclear do Irão, foi assassinado,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone