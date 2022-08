DJ Irão exige fecho de investigação a atividades nucleares para aceitar acordo

(DJ Bolsa)-- O Irão exige o encerramento de uma investigação de vários anos da Agência Internacional de Energia Atómica, ou AIEA, sobre material nuclear não declarado encontrado no país como condição para regressar ao acordo nuclear de 2015, referem diplomatas, o que constitui um grande obstáculo para um entendimento entre as partes.

