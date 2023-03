DJ Irão poderá produzir arma nuclear em apenas alguns meses, dizem EUA

(DJ Bolsa)-- O Irão necessitaria apenas de alguns meses para construir uma arma nuclear se Teerão optar por produzir uma bomba, referiu o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, o general Mark Milley, ao Congresso na quinta-feira.

A avaliação de Milley representa uma estimativa bastante mais curta para a rapidez com que Teerão poderá tornar-se uma potência nuclear do que outras estimativas pú...