DJ Irão reduz acumulação de urânio enriquecido de grau próximo ao de armamento

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Irão reduziu significativamente o ritmo a que está a acumular urânio enriquecido de grau próximo ao de armamento e diluiu algumas das suas reservas, disseram fontes próximas do assunto esta sexta-feira, ações que podem ajudar a aliviar as tensões com os EUA e permitir a retoma das negociações sobre o controverso programa nuclear do país.

Quão mais lentamente Teerã...