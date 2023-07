DJ Irão tentou apreender dois petroleiros no Estreito de Ormuz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Irão tentou apreender dois navios petroleiros perto do Estreito de Ormuz e disparou contra um deles, disse a Marinha dos EUA, no mais recente ataque a navios nesta via marítima estratégica.

Em ambos os incidentes, que ocorreram em águas internacionais, os navios iranianos abandonaram o local depois de a Marinha dos EUA ter enviado embarcações para o local, segundo a Quinta Frota dos EUA estacionada ...