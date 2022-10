DJ Irão: Trabalhadores do setor do petróleo entram em greve

(DJ Bolsa)-- Os trabalhadores de um complexo petroquímico no sul do Irão entraram em greve esta segunda-feira, num sinal de que os protestos antigovernamentais, agora na sua quarta semana, estão a expandir-se para setores críticos da economia.

Dezenas de trabalhadores bloquearam estradas e manifestaram-se numa fábrica em Assaluyeh, na província rica em petróleo de Bushehr, no Golfo Pérsico, com palavras ...