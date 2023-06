DJ Itália: Antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi morre aos 86 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Silvio Berlusconi, o magnata dos media e antigo primeiro-ministro de Itália, que dominou a política do país por quase duas décadas e atravessou uma série de escândalos, morreu esta segunda-feira aos 86 anos.

Figura fraturante e controversa em Itália e muitas vezes alvo de ridicularização no estrangeiro pelo sentido de humor obsceno, escândalos sexuais e conflitos de interesses políticos e comerciais,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.