DJ Itália: Economia contraiu no segundo trimestre com enfraquecimento da indústria

(DJ Bolsa)-- A economia italiana voltou a contrair no segundo trimestre, contrariando as expectativas, com a atividade industrial mais fraca a compensar o crescimento dos serviços.

O PIB desceu 0,3% entre abril e junho contra o trimestre anterior, de acordo com dados do gabinete estatístico Istat divulgados esta segunda-feira. A economia tinha recuperado acentuadamente no primeiro trimestre depois de uma contração no ú...