DJ Itália: Economia cresce ligeiramente no final de 2023

(DJ Bolsa)-- A economia de Itália expandiu-se ligeiramente no final do ano passado, depois de a indústria, os serviços e as exportações aumentarem.

O produto interno bruto expandiu-se 0,2% no período de outubro a dezembro, acelerando o ritmo face ao aumento de 0,1% no trimestre anterior, mostraram dados revistos pelo Istat esta terça-feira. Trata-se de uma leitura melhor do que o crescimento estável esperado pelos economistas,...