DJ Itália: Economia cresceu menos que o esperado no 3T

(DJ Bolsa)-- O crescimento de Itália no terceiro trimestre não foi tão elevado como se previa antes, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira.

No período entre julho e setembro, o PIB de Itália aumentou 15,9% em relação ao trimestre anterior, menos 0,2 pontos percentuais do que a estimativa preliminar de 16,1% a 30 de outubro.