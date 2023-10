DJ Itália: Economia estagnou no 3T com setor agrícola aquém do esperado

(DJ Bolsa)-- A economia italiana estagnou no terceiro trimestre de 2023, com a fragilidade agrícola a mitigar o crescimento da indústria, mostraram dados do gabinete de estatísticas italiano Istat esta terça-feira.

O crescimento zero em cadeia ficou em linha com as expectativas para o período de julho a setembro, de acordo com o consenso dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. No segundo trimestre, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.