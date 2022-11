DJ Itália: Economia expandiu-se no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia de Itália expandiu-se no terceiro trimestre, superando as expectativas, mas a terceira maior economia da Zona Euro perdeu robustez devido à desaceleração da procura e custos de energia mais altos.

O produto interno bruto de Itália cresceu 0,5% de julho a setembro, abrandando em relação à expansão de 1,1% no período de três meses anterior, mostraram dados do Istat esta ...