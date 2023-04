DJ Itália: Economia recuperou fortemente no 1T

(DJ Bolsa)-- A economia de Itália passou a um crescimento no primeiro trimestre do ano, evitando assim uma recessão técnica durante o inverno, com o setor industrial a beneficiar com a diminuição do choque do preço da energia e a atividade dos serviços a resistir à subida das taxas de juro.

O produto interno bruto de Itália cresceu 0,5% no trimestre entre janeiro e março, face ao quarto trimestre ...