DJ Itália expulsa diplomatas russos por alegações de espionagem

ROMA (DJ Bolsa)-- A Itália expulsou dois diplomatas russos suspeitos de espionagem na quarta-feira, o mais recente episódio de uma série de incidentes que envolvem suspeitas de espionagem russa na Europa.

As autoridades italianas disseram que um diplomata russo, que trabalha no escritório militar da embaixada russa em Roma, foi apanhado a receber documentos confidenciais de um oficial da Marinha italiana em troca de uma quantia ...

