DJ Itália: Inflação abrandou ligeiramente em dezembro graças ao preço de energia

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação de Itália moderou em dezembro, com os preços da energia a desacelerarem, embora tenham continuado perto de máximos de várias décadas com sinais de que as pressões de preços se alargaram além dos bens alimentares e energia.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 11,6% em dezembro, menos que os 11,8% em novembro, mostram dados do Istat esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.