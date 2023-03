DJ Itália: Inflação cai para mínimos de 10 meses em março

(DJ Bolsa)-- A inflação de Itália manteve a tendência descendente em março, dada a desaceleração dos preços de energia, que levou o crescimento dos preços para mínimos de 10 meses.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 7,7% em março, face ao período homólogo, de acordo com os padrões nacionais, menos que os 9,1% registados em fevereiro, mostram dados preliminares ...