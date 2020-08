DJ Itália: PIB contraiu mais do que o previsto no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia de Itália afundou mais do que o previsto inicialmente no segundo trimestre, mostram dados do instituto de estatísticas italiano esta segunda-feira.

No trimestre entre abril e junho, o produto interno bruto de Itália contraiu 12,8% face ao trimestre anterior, mais 0,4 pontos percentuais do que na leitura preliminar de 31 de julho.