DJ Itália: Presidente pede ajuda a Mario Draghi para resolver a crise política

ROMA (DJ Bolsa)-- Mario Draghi salvou o euro, mas será que consegue salvar Itália da confusão política?

Draghi foi chamado pelo chefe de Estado de Itália, o Presidente Sergio Mattarella, para uma reunião esta quarta-feira, e a expectativa é que lhe será pedido que tente formar um novo governo para guiar Itália para fora da crise de saúde pública e económica.