DJ Itália: Primeiro-ministro Draghi anuncia demissão mas Presidente recusa pedido

(DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou esta quinta-feira a sua demissão, depois de um dos partidos da coligação ter retirado o apoio ao governo.

Contudo, o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, recusou o pedido, tendo recomendado a Draghi que procure renovar o apoio parlamentar ao executivo, de acordo com vários media.