DJ Itália: Produção industrial caiu em dezembro

(DJ Bolsa)-- A produção industrial de Itália caiu em dezembro pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados publicados esta terça-feira pelo gabinete de estatísticas do país, o Istat.

O índice de produção industrial caiu 0,2% em termos ajustados sazonalmente face ao mês anterior, comparando com a queda mensal de 1,4% registada em novembro.