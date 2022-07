DJ Itália: Vendas a retalho sobem inesperadamente em maio

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho de Itália subiram a um ritmo sólido em maio, um sinal de que o consumo no setor resistiu melhor que o esperado a meio do segundo trimestre, apesar da inflação elevada.

As vendas a retalho cresceram 1,9% em maio face a abril, uma aceleração face ao crescimento revisto de 0,3% em abril, mostram dados divulgados pelo Istat esta segunda-feira.