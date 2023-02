DJ Japão abandona ideia de banqueiro central como salvador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O próximo governador do Banco do Japão, ou BOJ, pode enfrentar um desafio semelhante ao que o ainda governador Haruhiko Kuroda encontrou quando chegou ao cargo há uma década: inflação teimosamente reduzida e uma economia de crescimento lento.

A diferença é que Kazuo Ueda, que deve ser nomeado na terça-feira para suceder a Kuroda, vai assumir o cargo com menos confiança de que o banco central ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.