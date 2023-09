DJ Japão: Ações financeiras disparam com yield a 10 anos em máximo de 9 anos

(DJ Bolsa)-- As ações financeiras japonesas subiram acentuadamente esta segunda-feira, enquanto a yield das obrigações soberanas a 10 anos atingiu um máximo de nove anos depois de o governador do Banco do Japão, ou BOJ, ter dito numa entrevista com o jornal local Yomiuri que acabar com as taxas de juro negativas seria uma opção se os ganhos dos salários e dos preços no consumidor parecerem sustentáveis.

