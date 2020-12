DJ Japão aprova medicamento da Merck e AstraZeneca para o cancro

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. e a AstraZeneca PLC disseram na segunda-feira que os reguladores do Japão vão permitir que pacientes usem o Lynparza, um medicamento para o cancro dos ovários, da próstata e do pâncreas.

O Lynparza foi um dos medicamentos que as duas farmacêuticas anunciaram em 2017 que iriam desenvolver e comercializar em conjunto na área dos tratamentos oncológicos.