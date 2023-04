DJ Japão: BOJ mantém perspetiva sobre economias regionais do país

(DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, manteve em grande parte a avaliação às economias regionais do país, apontando a uma recuperação do impacto da pandemia.

"De acordo com avaliações das regiões do Japão, todas elas reportaram que as respetivas economias, apesar de estarem a ser afetadas por fatores como os preços altos das commodities, estão a recuperar moderadamente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.