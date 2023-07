DJ Japão: BOJ melhora avaliação económica de três das nove regiões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, melhorou a avaliação económica de três das nove regiões do país e manteve o outlook para as outras áreas.

O banco central disse no seu relatório económico regional trimestral que todas as nove regiões reportaram uma recuperação económica apesar do impacto dos preços mais elevados das commodities.

O relató... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.