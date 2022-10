DJ Japão: BOJ sobe expectativas de inflação; mantém política

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, elevou esta sexta-feira a projeção de inflação 0,6 pontos percentuais perante o aumento dos preços da energia e a queda do iene, mas manteve as taxas de juro ultrabaixas e disse que espera que a inflação deve descer abaixo da meta de 2% no próximo ano fiscal.

O comité de política do BOJ espera que o índice de preços no consumidor,...