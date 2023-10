DJ Japão: Confiança das empresas industriais melhora pelo 2º trimestre seguido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A confiança entre as maiores empresas industriais do Japão melhorou nos três meses até setembro, o que reflete uma recuperação do setor automóvel.

O principal índice de confiança ascendeu a +9 pontos, face a +5 em junho, de acordo com a sondagem trimestral Tankan do Banco do Japão, ou BOJ, divulgada esta segunda-feira.

Esta leitura foi mais ...