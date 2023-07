DJ Japão: Confiança entre empresas industriais melhora

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A confiança entre as maiores firmas industriais do Japão melhorou pela primeira vez em sete trimestres nos três meses até junho, graças a uma melhoria dos problemas nas cadeias de fornecimento.

O principal índice de sentimento entre as grandes empresas do setor industrial foi de +5 pontos em junho, face a +1 em março e à projeção de +3 pontos, disse o Banco do Japã...