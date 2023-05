DJ Japão: Crescimento das exportações diminuiu em abril

(DJ Bolsa)-- O crescimento das exportações do Japão diminuiu devido à queda de expedições para o continente asiático e para a China, de acordo com os dados apresentados pelo Ministério das Finanças esta quinta-feira.

Em abril, as exportações cresceram 2,6% face ao mesmo período do ano passado, menos que os 4,3% registados em março e abaixo dos 4,5% previstos pelos economistas consultados pela FactSet....