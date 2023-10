DJ Japão diz que movimento unilateral do JPY é exagerado; não comenta intervenção

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que o governo vai considerar vários fatores quando julgar se os movimentos do iene são "excessivos".

Se os movimentos unilaterais continuarem, podem ser vistos como excessivos, disse Suzuki esta sexta-feira. O ministro tem dito que o governo está preparado para adotar medidas no mercado de câmbio se as quedas excessivas do ...