DJ Japão: Economia contrai inesperadamente no 4T

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O Japão perdeu um lugar no ranking de economias mundiais para o quarto posto, depois de um final fraco de 2023, uma vez que o crescimento dos gastos de turismo não compensaram a pressão sobre o consumo privado e as despesas de capital.

O produto interno bruto do Japão contraiu 0,1% nos três meses até dezembro, face ao trimestre anterior, mostram dados do governo esta quinta-feira, menos que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.