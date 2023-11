DJ Japão: Economia contrai pela primeira vez em três trimestres

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão contraiu pela primeira vez em três trimestres no período julho-setembro devido à fragilidade do consumo privado e do investimento empresarial, o que contrasta com o que acontece nos EUA e na China.

A economia do Japão contraiu 0,5% nos três meses até setembro, face ao trimestre anterior, o que compara com uma leitura em cadeia de 1,1% no período abril-junho.