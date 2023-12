DJ Japão: Economia contraiu a ritmo mais forte que o esperado no 3T

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão contraiu a um ritmo mais elevado do que o previsto no trimestre entre julho e setembro, devido a uma queda do consumo privado, mostram os dados revistos do governo esta sexta-feira.

O Japão contraiu 2,9% em termos anualizados no terceiro trimestre, face à contração de 2,1% reportada na estimativa preliminar em meados de novembro.

Os dados revistos ...