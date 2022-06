DJ Japão: Economia contraiu ligeiramente menos do que o previsto no 1T

(DJ Bolsa)-- A economia do Japão contraiu a um ritmo ligeiramente inferior do que o estimado inicialmente no trimestre entre janeiro e março, embora o consumo privado e o investimento empresarial tenham mostrado algumas dificuldades.

A terceira maior economia do mundo contraiu 0,5% numa base anualizada, o que reflete o que aconteceria ao longo do ano se o desempenho se mantivesse idêntico ao do primeiro trimestre, mostram os dados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone