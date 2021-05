DJ Japão: Economia contraiu no primeiro trimestre

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão contraiu no primeiro trimestre de 2021 devido ao ressurgimento das infeções do coronavírus, mas deve regressar ao crescimento com a ajuda das exportações industriais.

A terceira maior economia mundial contraiu 5,1% em termos anualizados no trimestre entre janeiro e março depois de registar um crescimento no segundo semestre de 2020.