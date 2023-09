DJ Japão: Economia cresceu a ritmo inferior ao previsto no 2T

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão cresceu a um ritmo mais lento do que o previsto inicialmente no trimestre entre abril e junho, devido ao investimento abaixo do esperado, mostram os dados revistos do governo esta sexta-feira.

A terceira maior economia do mundo cresceu 4,8% em termos anualizados no segundo trimestre, face aos 6% reportados na estimativa preliminar divulgada em meados de agosto.

Os ...