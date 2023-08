DJ Japão: Economia cresceu a um ritmo de 6% no segundo trimestre

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão cresceu a um ritmo mais acentuado do que o esperado no trimestre entre abril e junho, graças à robustez das exportações, superando mesmo o crescimento dos EUA e da China.

O produto interno bruto do Japão aumentou 1,5% nos três meses até junho, em relação ao trimestre anterior, e em comparação com o crescimento de 0,9% registado entre janeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.