DJ Japão: Economia cresceu ligeiramente no segundo trimestre

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão cresceu ligeiramente no segundo trimestre do ano, com o consumo privado a recuperar lentamente.

A terceira maior economia mundial tem sentido dificuldades para recuperar da contração provocada pela Covid-19 no ano passado. Vários estados de emergência em Tóquio e outras cidades reduziram o consumo em restaurantes e outro comércio.