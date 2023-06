DJ Japão: Economia cresceu mais do que o previsto no 1T

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A economia do Japão expandiu-se a um ritmo mais rápido do que previsto inicialmente no trimestre de janeiro a março, graças aos gastos mais fortes das empresas, mostraram dados revistos do governo esta quinta-feira.

A terceira maior economia do mundo depois dos EUA e da China cresceu 2,7% em termos homólogos no primeiro trimestre, face à expansão de 1,6% registada na estimativa preliminar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.