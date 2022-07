DJ Japão: Ex-primeiro-ministro Shinzo Abe baleado e em estado grave

(DJ Bolsa)-- O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe está em estado de paragem cardiorrespiratória após ter sido baleado durante um discurso no oeste do Japão, disseram as autoridades nipónicas.

Abe tem ferimentos de bala e foi transferido de helicóptero para um hospital, disse um responsável do corpo de bombeiros da cidade de Nara.