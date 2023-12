DJ Japão: Exportações caíram em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As exportações do Japão desceram em novembro, após dois meses de crescimento, pressionadas pelas expedições de produtos como aço e equipamento para o fabrico de chips, mostram os dados do Ministério das Finanças esta quarta-feira.

As exportações caíram 0,2% em termos homólogos em novembro, menos que o crescimento de 1,5% esperado pelos economistas consultados pela FactSet.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.