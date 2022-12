DJ Japão: Exportações crescem pelo 21º mês consecutivo em novembro

(DJ Bolsa)-- As exportações do Japão cresceram pelo vigésimo primeiro mês consecutivo em novembro, impulsionadas pela forte procura por automóveis, outra maquinaria e equipamentos, mostram os dados do Ministério das Finanças esta quinta-feira.

As exportações aumentaram 20% em termos homólogos em novembro, abaixo dos 22% esperados pelos economistas consultados pela FactSet. Em outubro, as ...