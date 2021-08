DJ Japão: Exportações de julho disparam 37,0% em termos homólogos

(DJ Bolsa)-- As exportações de julho do Japão dispararam na casa de dois dígitos pelo quinto mês consecutivo, impulsionadas pela procura de aço da União Europeia, mostraram dados do Ministério das Finanças esta quarta-feira.

As exportações de julho aumentaram 37,0% face ao mesmo período há um ano, após a subida de 48,6% de junho. O resultado ficou abaixo da subida de 45% prevista ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone